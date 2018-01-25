Сумчан запрошують на Ніч українського кіно

Акція «Ніч українського кіно» традиційно проходить з нагоди Дня українського кіно, який відзначається щорічно в другу суботу вересня.
Організатори даного заходу ставлять за мету популяризацію українських сучасних фільмів та українських літературних творів, які екранізовані або плануються екранізувати.
Тож всіх охочих запрошують приєднатися до нічного кіносеансу 8 вересня з 17:00 у центральній міській бібліотеці ім. Т. Шевченка.
Вхід вільний.
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