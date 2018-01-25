Сумчан запрошують на Ніч українського кіно У суботу, 8 вересня, центральна міська бібліотека ім. Т. Шевченка та її читацький клуб «Кіно–диск» проводить акцію «Ніч українського кіно».

Акція «Ніч українського кіно» традиційно проходить з нагоди Дня українського кіно, який відзначається щорічно в другу суботу вересня.

Організатори даного заходу ставлять за мету популяризацію українських сучасних фільмів та українських літературних творів, які екранізовані або плануються екранізувати.

Тож всіх охочих запрошують приєднатися до нічного кіносеансу 8 вересня з 17:00 у центральній міській бібліотеці ім. Т. Шевченка.

Вхід вільний.