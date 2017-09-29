Суд отказал экс-мэру Конотопа в удовлетворении его требований

Сумской окружной административный суд отказал в удовлетворении требований по заявлению экс-мэра Конотопа Артема Семенихина об обеспечении иска к Конотопскому горсовету, признав его необоснованным, а доказательства, на которые он ссылается, не очевидными.
Таким образом, решение о его освобождении от должности городского головы и его заместителей и секретаря городского совета, а также другие кадровые решения, принятые 28 августа во время пленарного заседания 26-й сессии Конотопского горсовета, признаны судом подлежащими немедленному исполнению.
Финансовые решения и программы, поддержанные депутатским корпусом, вступили в силу в порядке и способом, предусмотренным законодательством Украины.
Сегодня, 28 августа, на сессии Конотопского горсовета в отсутствие мэра Артема Семенихина часть депутатов проголосовала за его отставку....
Сегодня, 2 июля под Конотопским горсоветом собрались депутаты, жители города, которые протестуют против политики мэра Артема Семенихина....
Сегодня, 8 февраля, на здании мэрии Конотопа неизвестные написали «Мер – вор, брехун, ублюдок»....
Сумская полиция проверяет мэра Конотопа Артема Семенихина по факту сокрытия недвижимости, в которой он фактически проживает....
Электронная петиция о прекращении полномочий городского головы Конотопа набрала необходимое количество подписей....