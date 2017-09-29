Суд отказал экс-мэру Конотопа в удовлетворении его требований Сумской админсуд отказал экс-мэру Конотопа в удовлетворении его требований

Сумской окружной административный суд отказал в удовлетворении требований по заявлению экс-мэра Конотопа Артема Семенихина об обеспечении иска к Конотопскому горсовету, признав его необоснованным, а доказательства, на которые он ссылается, не очевидными.

Таким образом, решение о его освобождении от должности городского головы и его заместителей и секретаря городского совета, а также другие кадровые решения, принятые 28 августа во время пленарного заседания 26-й сессии Конотопского горсовета, признаны судом подлежащими немедленному исполнению.

Финансовые решения и программы, поддержанные депутатским корпусом, вступили в силу в порядке и способом, предусмотренным законодательством Украины.