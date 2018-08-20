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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:0567

Сумчанка помогла сборной победить

Женская сборная Украины в Тернополе праздновала победу над сборной Венгрии в последнем матче квалификации к чемпионату мира-2019.

Счет во встрече открыла на 26-й минуте Дарья Кравец, а второй мяч на 31-й забила Дарья Апанащенко. Уверенно в воротах украинской сборной сыграла сумчанка Екатерина Самсон, пишет сайт ФФС.

В итоге «сине-желтая» команда финишировала третьей и во Францию не поедет. На чемпионат мира отобрались Швеция, которой украинки проиграли три дня назад 0:3. Дания, которая стала второй, разыграет последнюю путевку на мундиаль с тремя лучшими вторыми командами других групп.

Спорт Екатерина Самсон Футбол

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