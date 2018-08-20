Сумчанка помогла сборной победить

Счет во встрече открыла на 26-й минуте Дарья Кравец, а второй мяч на 31-й забила Дарья Апанащенко. Уверенно в воротах украинской сборной сыграла сумчанка Екатерина Самсон, пишет сайт ФФС.
В итоге «сине-желтая» команда финишировала третьей и во Францию не поедет. На чемпионат мира отобрались Швеция, которой украинки проиграли три дня назад 0:3. Дания, которая стала второй, разыграет последнюю путевку на мундиаль с тремя лучшими вторыми командами других групп.
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