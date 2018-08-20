В Сумах мошенники обманули 72-летнюю бабушку

Дрожащим голосом она сообщила, что села за руль автомобиля своего знакомого и сбила женщину на проспекте Шевченко. Для того, чтобы избежать ответственности срочно надо отдать 20 тыс. гривен, в противном случае ее посадят за решетку. Пенсионерка сообщила, что сейчас может передать только 10 тыс., и уже через некоторое время за ними приехал неизвестный мужчина. Впоследствии, бабушке стало известно, что с ее внучкой все хорошо, и она никого не сбивала.
Патрульные опросили женщину, обследовали прилегающую территорию и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. Поиски мошенников на данный момент продолжаются.
Уважаемые гости и жители города! Мошенники, к сожалению, выбирают наиболее уязвимые категории населения - детей и пожилых людей. Поделитесь с родными, близкими и просто знакомым информацией, которую вы сейчас прочитали! Уберегите их от беды!
Если вы стали свидетелем или жертвой преступления немедленно звоните на линию «102»!
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