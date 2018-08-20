Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:00127

Чемпионат Сумщины: анонс матчей среды

Сегодня, 5 сентября, будут сыграны три перенесенных матча чемпионата области по футболу в высшей лиге.

17:00 Верхняя Сыроватка, «Arena V.Syrovatka»

ФК «LS Group» В.Сыроватка - ФК «Виктория» Николаевка

17:00 Ромны, Им.Окипного

ФК «Молодежь Роменщины-Альянс-2» Ромны - ФК «Альянс» Липовая Долина

17:30 Снежки

ФК «Гранум» Снежки - ФК «Тростянец» Тростянец

Спорт Футбол Чемпионат Сумщины по футболу

По тематике

Экс-«нефтяник» перешел в «Сумы»
Сегодня 17:49

Экс-«нефтяник» перешел в «Сумы»

Сергей Загинайлов - игрок ПФК «Сумы»....

Сумчанка помогла сборной победить
Сегодня 11:05

Сумчанка помогла сборной победить

Женская сборная Украины в Тернополе праздновала победу над сборной Венгрии в последнем матче квалификации к чемпионату мира-2019....

Олег Гусев вошел в тренерский штаб «Динамо» U-21
Вчера 17:29

Олег Гусев вошел в тренерский штаб «Динамо» U-21

Экс-полузащитник киевлян Олег Гусев отныне будет работать тренером в молодежной команде «Динамо»....

Вчера 08:50

Чемпионат области: результаты 12-го тура

1 сентября были сыграны матчи 12-го тура в чемпионате Сумщины по футболу....

Олег Гусев посетил в Сумах футбольный турнир между четырьмя ветвями власти
03.09.2018 09:52

Олег Гусев посетил в Сумах футбольный турнир между четырьмя ветвями власти

Легендарный «динамовец» лично приветствовал сумчан с Днем города 2 сентября во время турнира «Властный футбол», который прошел на площадке ФЦ...

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Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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