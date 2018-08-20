Чемпионат Сумщины: анонс матчей среды

17:00 Верхняя Сыроватка, «Arena V.Syrovatka»
ФК «LS Group» В.Сыроватка - ФК «Виктория» Николаевка
17:00 Ромны, Им.Окипного
ФК «Молодежь Роменщины-Альянс-2» Ромны - ФК «Альянс» Липовая Долина
17:30 Снежки
ФК «Гранум» Снежки - ФК «Тростянец» Тростянец
Сергей Загинайлов - игрок ПФК «Сумы»....
Женская сборная Украины в Тернополе праздновала победу над сборной Венгрии в последнем матче квалификации к чемпионату мира-2019....
Экс-полузащитник киевлян Олег Гусев отныне будет работать тренером в молодежной команде «Динамо»....
1 сентября были сыграны матчи 12-го тура в чемпионате Сумщины по футболу....
Легендарный «динамовец» лично приветствовал сумчан с Днем города 2 сентября во время турнира «Властный футбол», который прошел на площадке ФЦ...