У Шостці встановили пам’ятник повсталим проти російських більшовиків УНР-івцям

Пам’ятник на могилі встановили до Дня міста, 3 вересня. На надмогильній плиті викарбувано 12 прізвищ загиблих.
Шість діб, з 2 по 8 квітня 1918 р., шосткинці протистояли більшовицькій Особливій армії Ремньова. Протистояли тим самим петроградським загонам матросів, що 29 січня 1918 р. воювали проти київських студентів під Крутами. Студенти цінною своїх життів призупинили на чотири дні рух більшовицьких військ на Київ, що дало час українській делегації вкласти Брест-Литовський мирний договір. Шосткинські робітники ціною своїх життів зберегли пороховий завод для Української держави.
Сегодня, 31 августа на волейбольных площадках стадиона «Зірка» состоялась официальная церемония открытия финального этапа чемпионата Украины по пляжному волейболу среди...
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил мэр Шостки Николай Нога....
Сегодня на сессии Шосткинского горсовета были приняты решения о добровольном присоединении территориальной громаді села Ображеевка и образовании городской ОТГ....
Молодые женщины попали в классическую мошенническую схему «звонок из банка»....
В Шостке, 3 сентября, в рамках празднования Дня города состоится «ДронАртФест»....