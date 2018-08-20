У Шостці встановили пам’ятник повсталим проти російських більшовиків УНР-івцям «Вічна пам'ять шосткинцям, загиблим 2-8 квітня 1918 року в битві з більшовицькою армією Ремньова. Вони ціною свого життя зберегли пороховий завод для України», - такий напис на братській могилі повстанців в парку Свободи у м. Шостка на Сумщині.

Пам’ятник на могилі встановили до Дня міста, 3 вересня. На надмогильній плиті викарбувано 12 прізвищ загиблих. Шість діб, з 2 по 8 квітня 1918 р., шосткинці протистояли більшовицькій Особливій армії Ремньова. Протистояли тим самим петроградським загонам матросів, що 29 січня 1918 р. воювали проти київських студентів під Крутами. Студенти цінною своїх життів призупинили на чотири дні рух більшовицьких військ на Київ, що дало час українській делегації вкласти Брест-Литовський мирний договір. Шосткинські робітники ціною своїх життів зберегли пороховий завод для Української держави.