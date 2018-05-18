В Киеве житель Сумщины ограбил местного

В дежурную часть Днепровского управления полиции обратился местный житель с заявлением о том, что на улице Пражской неизвестный ударил его и забрал сумку с вещами.
В ходе отработки информации сотрудники полка полиции особого назначения №1 неподалеку от места происшествия заметили похожего по описанию человека и остановили для проверки. Во время общения правоохранители установили личность незнакомца: это - 21-летний житель Сумщины, которой признался в преступлении.
Он рассказал, что заметил на улице пьяного прохожего и решил ограбить его. Злоумышленник ударил потерпевшего в лицо, забрал сумку с личными вещами и скрылся.
Правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Во время поверхностной проверки у него обнаружили и изъяли вещи, которые узнал пострадавший.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.
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