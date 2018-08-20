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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:0755

В Сумах отпразднуют 40-летие хоккея на траве

8 сентября в рамках празднования 40-летия хоккея на траве в Сумах пройдет турнир ветеранов.

Соревнования начнутся в 17.00 на хоккейном поле МСК «Сумчанка» в детском парке «Сказка». Приглашаются все ветераны сумского хоккея, а также их болельщики. Будет весело!

Спорт Хоккей на траве

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«В поисках йети» Пьер Греко, Нэнси Севард (Канада, 2018)
«В поисках йети» Пьер Греко, Нэнси Севард (Канада, 2018)
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12:25 — 40 грн 15:50 — 45 грн
«Мир принадлежит тебе» Ромен Гаврас (Франция, 2018)
«Мир принадлежит тебе» Ромен Гаврас (Франция, 2018)
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CINETECH+, 2D 16:00 18:00 22:00
«22 мили» Питер Берг (США, 2018)
«22 мили» Питер Берг (США, 2018)
Кино Космос
21:20 — 50 грн
«Альфа» Альберт Хьюз (США, 2018)
«Альфа» Альберт Хьюз (США, 2018)
Кино Космос
14:00 — 45 грн 19:25 — 50 грн
 
«Щелкунчик» Э.Т.А.Гофмана
Театр Театр им. М.С.Щепкина
17.00
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Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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