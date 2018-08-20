В Сумах отпразднуют 40-летие хоккея на траве 8 сентября в рамках празднования 40-летия хоккея на траве в Сумах пройдет турнир ветеранов.

Соревнования начнутся в 17.00 на хоккейном поле МСК «Сумчанка» в детском парке «Сказка». Приглашаются все ветераны сумского хоккея, а также их болельщики. Будет весело!