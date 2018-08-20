В Сумах отпразднуют 40-летие хоккея на траве

Соревнования начнутся в 17.00 на хоккейном поле МСК «Сумчанка» в детском парке «Сказка». Приглашаются все ветераны сумского хоккея, а также их болельщики. Будет весело!
Сегодня, 29 августа, перед началом сессии Сумского горсовета мэр Сум вручил хоккеисткам и тренерам МСК «Сумчанка» благодарности, грамоты и ценные...
2 сентября в детском парке «Сказка» на хоккейном поле пройдет ежегодный фестиваль хоккея на траве....
Сегодня, 26 августа – последний день первого отборочного раунда по хоккею на траве к Олимпиаде-2020, который проходит в Вильнюсе (Литва)....
В Вильнюсе (Литва) сегодня, 26 августа, завершается первый отборочный раунд по хоккею на траве к Олимпийским играм – 2020....
В Вильнюсе (Литва) продолжается первый отборочный раунд Олимпийского отбора-2020 по хоккею на траве....