В Сумах пройдет рок-фестиваль Рок-фестиваль состоится 29 сентября в городском парке им. Кожедуба.

Группы усиленно репетируют, тумблеры усилителей выкручиваются на max, а зрители разогревают свои голосовые связки. Фестиваль Sumy Rock Fest вернулся и готов ворваться в музыкальное пространство Украины.

Организаторы обещают, что будет жарко, и зрители смогут услышать новый молодой украинский рок во всех своих проявлениях - от альтернативы и металла до панка и гранжа.

«В Сумах ты станешь свидетелем того, как рождается новая украинская генерация молодых и амбициозных рок-музыкантов Украины! Именно здесь, на сцене фестиваля, ты непременно откроешь для себя новых качественных и перспективных музыкантов и однозначно пополнишь свой playlist не одним десятком новых песен! Врубаем новое поколение рок-музыки вместе!» - призывают организаторы фестиваля.

Начало в 16:00. Вход свободный.