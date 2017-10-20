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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:29183

Конотопский «Авиакон» будет ремонтировать вертолеты турецкой жандармерии

Украина выиграла тендер стоимостью $40 млн на ремонт и модернизацию 17-ти вертолетов Ми-17 турецкой жандармерии.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в своем Twitter из Турции, где он находится с визитом.

«Реализуется (тендер) компанией «Мотор-Сич» и ремонтным заводом в Конотопе», – уточнил глава МВД.

«Мы имеем уникальную компетенцию в сфере авиаремонта. Сотрудничество с Турцией - это наша стратегия», – подчеркнул г-н Аваков.

Напомним: Входящий в состав «Укроборонпрома» с 2011 года по решению правительства ГП «Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон» обеспечивает капитально-восстановительный ремонт любой сложности, переоборудование и модернизацию вертолетов семейства Ми всех типов. На заводе капитально ремонтируются и восстанавливаются боевые вертолеты Ми-24, многоцелевые вертолеты Ми-26, многоцелевые вертолеты Ми-8/Ми-17, легкие многоцелевые вертолеты Ми-2 и другая военная и гражданская техника. В июле 2016 года авиаремзавод "Авиакон" получил сертификат соответствия системы качества требованиям стандарта НАТО AQAР 2120.

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