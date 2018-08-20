Амфетамин в Сумской СИЗО не попал В Сумском СИЗО пресечена попытка доставки запрещенных предметов.

4 сентября было предупреждено преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств. Так, вблизи входной двери в помещение приема посылок и передач учреждения, в ходе проверки информации оперативными работниками заведения совместно с работниками управления противодействия наркопреступности в Сумской области, была обнаружена гражданка Н., которая нервничала и вела себя подозрительно. Было принято решение остановить указанную гражданку и вызвать следственно-оперативную группу Сумского ОП ГУНП в Сумской области. По прибытию следственно-оперативной группы, у гражданки Н. в сумочке с личными вещами было обнаружено три полиэтиленовых прозрачные пакеты с порошкообразным веществом белого цвета, внешне похожим на наркотическое средство «амфетамин».

По факту изъятия неизвестного вещества сотрудниками Сумского ОП ГУНП в Сумской области были составлены соответствующие материалы для дальнейшего принятия решения согласно требованиям действующего законодательства Украины.