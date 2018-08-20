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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:59275

В Сумах уволили военного прокурора за пьяное ДТП

По факту совершения следователем военной прокуратуры Сумского гарнизона Лучко И.А. ДТП в состоянии алкогольного опьянения и оставления места совершения аварии, а также по фактам ненадлежащего исполнения им своих служебных обязанностей, военной прокуратурой Центрального региона было проведено служебное расследование.

В ходе расследования информация, которая стала основанием для его проведения, подтвердилась полностью.

Военный прокурор Центрального региона Украины, государственный советник юстиции III класса Григорий Рябенко обратился с дисциплинарною жалобой в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП) о привлечении подчиненного-правонарушителя к дисциплинарной ответственности.

Сегодня, 5 сентября 2018 года, по результатам рассмотрения указанной дисциплинарной жалобы, КДКП пришла к выводу о наличии реальных оснований для привлечения следователя военной прокуратуры Лучко И.А. к дисциплинарной ответственности в виде увольнения его из органов прокуратуры, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Право Военная прокуратура Дтп Пьяный за рулем

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