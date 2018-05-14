В Сумах презентовали «Мудрую кошку Варшаву» 4 сентября в Сумской городской галерее состоялась презентация книги Яны Опарий «Мудрая кошка Варшава».

Яна Опарий - сумская писательница, журналистка, автор «Блога на чемоданах». В 2018 году ее художественный роман о жизни украинок за рубежом получил премию в литературном конкурсе «Смолоскип», после чего был выдан.

Эта книга состоит из комично-трагических историй о смелых украинках в Польше. В романе «Мудрая кошка Варшава» национального героя Польши Юзефа Пилсудськго называют предателем, в Амстердаме украинки убегают от трансвеститов, в Португалии испытывают судьбу автостопом, польские бездомные наизусть читают Мицкевича.

Яна Опарий рассказала о событиях, которые подтолкнули написать книгу, о реальных героинях романа, которых встретила, проживая в Польше. Посетители узнали больше о творчестве молодой писательницы. Во время презентации желающие смогли приобрести книгу с автографом автора.