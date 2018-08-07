Таможенники остановили нарушителя-филателиста Сумские таможенники не позволили вывезти с территории Украины партию коллекционных почтовых марок.

Незаконно их переместить пытался гражданин Российской Федерации, что зафиксировано во время таможенного контроля на таможенном посту «Юнаковка».

Раритетные марки таможенники обнаружили в дорожной сумке с личными вещами во время осмотра транспортного средства, на котором перемещался правонарушитель. Россиянин перевозил три альбома с марками. Среди них выявлено 21 марку, на которые установлены ограничения при перемещении через таможенную границу Украины в соответствии со статьей 197 Таможенного кодекса Украины и приказа Министерства культуры и искусств Украины №258 от 22.04.2002 года.

Таким образом, гражданин нарушил таможенные правила, предусмотренные статьей 471 Таможенного кодекса Украины. По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил.

Напоминаем, что вывоз за пределы территории Украины знаков почтовой оплаты, выданных до 1991 года, возможно только при наличии соответствующего разрешения.

В соответствии с требованиями п. 9 Инструкции о порядке оформления права на вывоз, временный вывоз культурных ценностей и контроля за их перемещением через государственную границу разрешение на вывоз за пределы территории Украины не нужен для знаков почтовой оплаты Украины: почтовых марок и блоков, маркированных почтовых конвертов и маркированных почтовых карточек выданных после 1991 года.