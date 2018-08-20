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Судья админсуда Воловик попал в коррупционный скандал, - НАПК проверит 7 скрытых земельных участков

НАПК проверит коррупционную деятельность судьи Сумского окружного административного суда Сергея Воловика из-за вероятного сокрытия доходов от аренды земли.

Соответствующее сообщение направила в НАПК общественная организация «Стоп коррупции» после проведения собственного расследования. 

По данным «Стоп коррупции», жена судьи имеет в собственности 10 земельных участков, которые сдает в аренду - однако официально аренда зарегистрирована только на 3 участка.

«Просим провести проверку и инициировать служебное расследование в отношении судьи Воловика Сергея Владимировича на нарушение ограничений на предмет сокрытия доходов и их декларирования. На время проведения проверки просим отстранить его от исполнения обязанностей судьи», – говорится в сообщении активистов.

Они убеждены, что отсутствие зарегистрированных прав аренды позволило судье Воловику скрыть многотысячный доход.

«Согласно декларируемым данным Воловика Сергея Владимировича за 2017 доход, полученный от сдачи в аренду земельных участков, составляет 21 548 грн, что не соответствует действительности», – говорится в сообщении «Стоп коррупции».

Десять участков, которые семья судьи сдает в аренду, зарегистрированы на его жену в октябре-ноябре 2015 года.

«Срок аренды трех земельных участков составляет 10 лет. Другие же семь земельных участков, хоть и обрабатываются ООО "ВОРОЖБАЛАТИНВЕСТ" (предприятие, которое обрабатывает предыдущие три участка), однако аренда не зарегистрирована в реестре прав на недвижимое имущество в результате договоренностей между сторонами», – говорится в заявлении активистов.

Именно такое сокрытие аренды дает возможность судье Воловику скрывать соответственно доход и не включать его в декларацию, резюмируют активисты «Стоп коррупции».

Как известно, сообщение о коррупции в соответствии с законом «О противодействии коррупции» рассматривается в течение 15 дней, а если требуется дополнительная проверка, рассмотрение продолжается до 30 дней с даты его получения.

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