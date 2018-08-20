Сумские копы поймали очередного наркомана Полицейские роты ТОР обнаружили мужчину с четырьмя свертками с веществом, похожим на наркотическое.

Во время патрулирования проспекта Михаила Лушпы экипаж роты тактико-оперативного реагирования заметил мужчину, который нарушал общественный порядок. Общаясь с 24-летним сумчанином, инспекторы заметили, что он нервничает и старается как можно быстрее закончить беседу.

В дальнейшем при проведении поверхностной проверки полицейские обнаружили у него четыре бумажных свертка с веществом растительного происхождения, внешне похожим на наркотическое.

Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

Следователи открыли по данному факту уголовное производство по ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК.