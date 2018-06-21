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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах пропал 40-летний мужчина (фото)

Работники Сумского отдела полиции устанавливают местонахождение без вести пропавшего Васильева Виталия Ивановича, 1979 г.р., жителя г. Сумы.

Мужчина 28 августа этого года ушел из дома, и до сих пор его местонахождение остается неизвестным. На вид мужчине около 40 лет, ростом 178-183 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, коротко стриженые, глаза зеленые.

Был одет в светло-серый спортивный костюм (х/б), светло-серую футболку, черные спортивные босоножки. Имеет на шее деревянный крестик, на руке - обручальное кольцо.

Особые приметы: шрамы на руках от порезов.

Работники полиции разыскивают мужчину и надеются на помощь общественности. Если кто-то из граждан видел его, располагает информацией о местонахождении пропавшего, - просьба сообщить об этом в Сумской отдел полиции по адресу: Сумская область, г. Сумы, ул. Первомайская, 21, тел. (0542) 66-72-04, (095) 189-06-52, (095) 868-93-06, или по спецлинии полиции «102», сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

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