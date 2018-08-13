Служба автодорог Сумщины просит Укравтодор увеличить финансирование

«Все запланированные работы на дорогах государственного значения уже выполнены в полном объеме. Однако, существует проблема с эксплуатационным содержанием государственных дорог. На эти цели предусмотрено 120 млн гривен, в прошлом году было 170 млн грн. Поэтому в настоящее время средства уже исчерпаны», - рассказал Иван Романюк.
По его словам, для подготовки к зиме и зимнего содержания дорог Сумщине не хватает по крайней мере 16 млн гривен.
«Мы уже обратились в Укравтодор с просьбой увеличить нам финансирование. Впрочем, такая ситуация не только в Сумской области, но и в других регионах», - продолжил он.
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