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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Служба автодорог Сумщины просит Укравтодор увеличить финансирование

Начальник Службы автомобильных дорог в Сумской области Иван Романюк доложил участникам заседания коллегии облгосадминистрации о выполнении в регионе работ на государственных дорогах.

«Все запланированные работы на дорогах государственного значения уже выполнены в полном объеме. Однако, существует проблема с эксплуатационным содержанием государственных дорог. На эти цели предусмотрено 120 млн гривен, в прошлом году было 170 млн грн. Поэтому в настоящее время средства уже исчерпаны», - рассказал Иван Романюк.

По его словам, для подготовки к зиме и зимнего содержания дорог Сумщине не хватает по крайней мере 16 млн гривен.

«Мы уже обратились в Укравтодор с просьбой увеличить нам финансирование. Впрочем, такая ситуация не только в Сумской области, но и в других регионах», - продолжил он.

Общество Ремонт дорог Служба автомобильных дорог

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