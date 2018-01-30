Сумским чернобыльцам не хватает средств на медикаменты

Об этом говорил глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко с участниками ликвидации аварии на ЧАЭС во время личного приема.
Одним из самых болезненных вопросов остается проблема медицинского обеспечения чернобыльцев в Сумском областном диспансере радиационной защиты.
Заявители акцентировали, что все медикаменты им приходится покупать за свой счет, однако питание их устраивает.
Николай Клочко отметил, что в бюджете-2018 было заложено 900 тыс. гривен на нужды ликвидаторов, в этом году при подготовке бюджета на следующий год эту сумму планируется увеличить - предусматривать и приобретение медикаментов. При этом обязательно должен быть систематический учет выдачи льготных лекарств.
«Городские власти тоже должны участвовать в финансировании, поскольку в областном диспансере лечатся не только жители области, но и города Сумы. Поэтому мы будем писать письма в городской совет с просьбой предусмотреть для Сумского областного диспансера радиационной защиты средства на следующий год», - резюмировал Николай Клочко.
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