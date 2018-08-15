В Сумах спасатели провели антипожарный рейд

В частности, 5 сентября в г. Сумы в районе Центрально рынка и ул. Троицкой был проведен рейд на водных объектах. Спасатели напомнили гражданам о правилах пожарной безопасности в экосистемах. Провели беседу о недопущении разведения костров в праздничные и выходные дни. Также, отметили, что в сентябре ожидается осложнение пожарной обстановки в природных экосистемах, характеризующееся дефицитом осадков, температурным режимом выше нормы и формированием длительных периодов с высоким классом пожарной опасности .Для лучшего усвоения предоставленной информации люди получили тематические памятки.
Спасатели надеются, что граждане сделают выводы из проведенных бесед и будут придерживаться основных требований безопасности, ведь от этого зависит их жизнь и здоровье.
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