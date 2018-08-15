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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:3987

В Сумах спасатели провели антипожарный рейд

С целью организации и проведения массово-разъяснительной работы в пожароопасный период, информирования населения по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности, недопущения разведения костров, сжигания сухой растительности, мусора, остатков растительности спасатели проводят профилактическую работу среди различных категорий граждан.

В частности, 5 сентября в г. Сумы в районе Центрально рынка и ул. Троицкой был проведен рейд на водных объектах. Спасатели напомнили гражданам о правилах пожарной безопасности в экосистемах. Провели беседу о недопущении разведения костров в праздничные и выходные дни. Также, отметили, что в сентябре ожидается осложнение пожарной обстановки в природных экосистемах, характеризующееся дефицитом осадков, температурным режимом выше нормы и формированием длительных периодов с высоким классом пожарной опасности .Для лучшего усвоения предоставленной информации люди получили тематические памятки.

Спасатели надеются, что граждане сделают выводы из проведенных бесед и будут придерживаться основных требований безопасности, ведь от этого зависит их жизнь и здоровье.

Общество Спасатели

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