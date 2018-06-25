Сумчане собрались перекрывать Покровскую площадь

Первый этап акции будет проходить сегодня в 17.00 у пешеходного перехода от «Макдональдса» до универмага «Киев».
Напомним: перед Днем независимости после почти годичного перерыва возобновились работы по так называемой реконструкции временного сооружения, которым был одноэтажный цветочный павильон. На всей территории, отданной в аренду предпринимателю, вырыт котлован, явно не под одноэтажное сооружение. ГАСК дал предписание прекратить работы до устранения недостатков в документации. Вчера работы снова возобновились. Вероятно, недостатки устранены…
Сегодня, 5сентября, около 17.00, родители учеников школы № 12 перекрыли Покровскую пл. в районе МакДоналдьса....
Возле здания гимназии № 1 и школы № 12 на ул. Засумская снова кипит работа в котловане, который вырыт пол...
В районе Центрального рынка на перекрестке ул. Засумская и Шевченко родители учеников школы № 12 протестуют против застройки территории учебного...
Возле школы № 12 и гимназии № 1, находящихся в одном здании, продолжается так называемая реконструкция цветочного павильона в 5-этажный...
В Ромнах около полутора сотен людей требуют, чтобы им компенсировали деньги за умерших пчел....