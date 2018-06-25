Сумчане собрались перекрывать Покровскую площадь Родители учеников школы № 12 сообщают о начале бессрочной акции против использования земель школы не по целевому назначению.

Первый этап акции будет проходить сегодня в 17.00 у пешеходного перехода от «Макдональдса» до универмага «Киев».

Напомним: перед Днем независимости после почти годичного перерыва возобновились работы по так называемой реконструкции временного сооружения, которым был одноэтажный цветочный павильон. На всей территории, отданной в аренду предпринимателю, вырыт котлован, явно не под одноэтажное сооружение. ГАСК дал предписание прекратить работы до устранения недостатков в документации. Вчера работы снова возобновились. Вероятно, недостатки устранены…