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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:00383

Сумчане собрались перекрывать Покровскую площадь

Родители учеников школы № 12 сообщают о начале бессрочной акции против использования земель школы не по целевому назначению.

Первый этап акции будет проходить сегодня в 17.00 у пешеходного перехода от «Макдональдса» до универмага «Киев».

Напомним: перед Днем независимости после почти годичного перерыва возобновились работы по так называемой реконструкции временного сооружения, которым был одноэтажный цветочный павильон. На всей территории, отданной в аренду предпринимателю, вырыт котлован, явно не под одноэтажное сооружение. ГАСК дал предписание прекратить работы до устранения недостатков в документации. Вчера работы снова возобновились. Вероятно, недостатки устранены…

Право Котлован на Засумской Перекрытие дорог

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В Ромнах пасечники перекрыли дорогу
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В Ромнах пасечники перекрыли дорогу

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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