Экс-«нефтяник» перешел в «Сумы»

ПФК «Сумы» дозаявил нового футболиста. Это 27-летний нападающий Сергей Загинайлов, который раньше выступал за «Металлист» (Харьков), «Гелиос» (Харьков), «Нива» (Тернополь), МФК «Николаев», «Дачия» (Кишинев, Молдова), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино, Беларусь), «Нефтяник-Укрнефть» (Ахтырка), «Заря» (Бельцы, Румыния), ФК «Рига» (Латвия).
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