На Сумщине мужчина хранил обрез в улье, а патроны - в холодильнике

В рамках операции «Оружие и взрывчатка», практический этап которой начался 1 сентября, работники полиции получили информацию о возможном хранения 54-летним жителем одного из сел Бурынского района нелегального оружия.
Получив санкцию на обыск, оперативники пришли к гражданину с обыском. И не ошиблись: в хозяйстве нашлись и оружие - оснащенный к стрельбе обрез винтовки Мосина, и 12 патронов калибра 7,62 мм. Обрез мужчина хранил в улье, а патроны - в холодильнике.
Сам хозяин усадьбы объясняет: все это он нашел на приусадебном участке во время земельных работ и хранил для самозащиты.
Сейчас все «находки» полицейские изъяли и направили на экспертное исследование. А по факту незаконного хранения оружия и боеприпасов открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 263 УК Украины, в рамках которого проверяют версию подозреваемого.
Следствие по делу продолжается.
Правоохранители обращаются ко всем жителям региона с предостережением: сдавайте в полицию все нелегально хранимые боеприпасы, огнестрельное оружие и взрывчатку. Ведь только добровольное выдача освобождает граждан от уголовной ответственности, в противном случае Закон предусматривает наказание в виде заключения от 3 до 7 лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге вблизи с. Слобода Бурынского района....
На Сумщине СБУ уничтожила плантации каннабиса на более чем 12 миллионов гривен....
Финалом этой «истории» стало уголовное производство, которое открыли полицейские в отношении 22-летнего вора....
Бурынские работники полиции обнаружили мужчину, который похитил мопед своего приятеля....
Патрульные обнаружили у гражданина предмет, похожий на пистолет....