На Сумщине мужчина хранил обрез в улье, а патроны - в холодильнике Житель Бурынщины хранил обрез винтовки Мосина в улье, а 12 патронов к нему работники полиции нашли в холодильнике.

В рамках операции «Оружие и взрывчатка», практический этап которой начался 1 сентября, работники полиции получили информацию о возможном хранения 54-летним жителем одного из сел Бурынского района нелегального оружия.

Получив санкцию на обыск, оперативники пришли к гражданину с обыском. И не ошиблись: в хозяйстве нашлись и оружие - оснащенный к стрельбе обрез винтовки Мосина, и 12 патронов калибра 7,62 мм. Обрез мужчина хранил в улье, а патроны - в холодильнике.

Сам хозяин усадьбы объясняет: все это он нашел на приусадебном участке во время земельных работ и хранил для самозащиты.

Сейчас все «находки» полицейские изъяли и направили на экспертное исследование. А по факту незаконного хранения оружия и боеприпасов открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 263 УК Украины, в рамках которого проверяют версию подозреваемого.

Следствие по делу продолжается.

Правоохранители обращаются ко всем жителям региона с предостережением: сдавайте в полицию все нелегально хранимые боеприпасы, огнестрельное оружие и взрывчатку. Ведь только добровольное выдача освобождает граждан от уголовной ответственности, в противном случае Закон предусматривает наказание в виде заключения от 3 до 7 лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.