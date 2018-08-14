Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в четверг, 6 сентября, в Сумах и области сохранится жаркая погода.

По прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха по городу ночью 12-14 градусов, днем столбик термометра будет показывать 26-28 градусов. Спасатели отмечают, что днем в этот день по Сумам и области ожидаются порывы восточного ветра 15-20 м/с. И предупреждают, что в течение 6-8 сентября на территории Сумской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).