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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Закладкой капсулы начали строительство церкви на Дуровщине

5 сентября на Химгородке возле урочища Дуровщина заложили капсулу в фундамент новой церкви Двенадцати Апостолов.

На месте будущего строительства присутствовали представители духовенства и городских властей, депутаты городского совета, прихожане и жители микрорайона.

Архиепископ Сумской и Ахтырский Мефодий начал церемонию закладки капсулы, проведя молитву освятив место нового строительства церкви Двенадцати Апостолов.

«На этом месте будет построен замечательный, прекрасный храм в честь святых Апостолов. Желаю Божьей поддержки, пусть рука находится над храмом и помогает завершить все работы. Пусть Господь помогает нам всем», - сказал архиепископ Мефодий и пожелал настоятелю будущей церкви, протоиерею Иоанну Чекалюку Божьей помощи в осуществлении большого проекта.

После этого состоялась собственно закладка капсулы в фундамент.

Как отметил заведующий кафедрой философии СумГУ Иван Мозговой, по многочисленным рассказам и свидетельствам людей, данная территория считается намоленным местом. Жители окрестных сел приходили сюда, ведь считали, что это место имеет святую силу. Поэтому сегодняшнее освящение храма - как возвращение к святым истокам, характеризующим это место.

В соответствии с проектной документацией, храм будут строить по ул. Парковая, напротив дома № 1. Площадь участка составляет 0,12 га, площадь застройки - 310 кв. м. Заказчиком является религиозная община Двенадцати Апостолов Украинской Православной церкви Киевского патриархата. Проектировщик ПНВФ «КВЕЛ».

Общество Новый храм
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