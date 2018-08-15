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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:4266

Мэр Сум пригласил протестующих родителей на круглый стол

Родители учеников школы № 12 согласились прекратить перекрытие движения транспорта на Покровской площади.

Как сообщил начальник инспекции ГАСК, мэр Сум Александр Лысенко в настоящее время находится за городом. Он пригласил родителей завтра, 6 сентября, на круглый стол к себе в приемную в 8.30. Учитывая эти обстоятельства, протестующие согласились на встречу, но при условии, что все СМИ будут иметь свободный доступ на эту встречу.

На этом этапе протестующие добиваются, чтобы мэр дал поручение чиновникам, чтобы земля осталось школе.

Напомним: сегодня около 17.00 родители учеников школы № 12 перекрыли Покровскую пл. в районе «МакДональдса». Около сотни человек – взрослые и дети - постоянно ходили по нерегулируемому пешеходному переходу от универмага «Киев» к «МакДональдсу» и обратно, перекрыв тем самым движение.

Люди требовали отменить незаконное, по их мнению, строительство на территории школы торгового центра со стороны ул. Засумская.

Троллейбусы стояли, мрашрутки направляли в объезд.

Право Котлован на Засумской Перекрытие дорог

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