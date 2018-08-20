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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:1298

В Сумах городские власти экономят на детях

А сумчане требуют обеспечить финансирование разделения классов на подгруппы.

Соответствующую петицию зарегистрировали в Единой системе местных петиций.

«Учитывая сложившуюся ситуацию с прекращением в текущем учебном году разделения классов на подгруппы, требуем обеспечить надлежащее финансирование за счет средств городского бюджета всех расходов на осуществление учебного процесса с применением прошлогодней практики распределения классов на подгруппы по изучению отдельных дисциплин (в частности, английского языка, информатики, украинского языка) во всех школах города без исключения», - пишет автор петиции Дымовская Валентина Владимировна.

Общество Образование Петиция

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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