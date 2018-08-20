В Сумах городские власти экономят на детях

Соответствующую петицию зарегистрировали в Единой системе местных петиций.
«Учитывая сложившуюся ситуацию с прекращением в текущем учебном году разделения классов на подгруппы, требуем обеспечить надлежащее финансирование за счет средств городского бюджета всех расходов на осуществление учебного процесса с применением прошлогодней практики распределения классов на подгруппы по изучению отдельных дисциплин (в частности, английского языка, информатики, украинского языка) во всех школах города без исключения», - пишет автор петиции Дымовская Валентина Владимировна.
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