В Сумах городские власти экономят на детях А сумчане требуют обеспечить финансирование разделения классов на подгруппы.

Соответствующую петицию зарегистрировали в Единой системе местных петиций.

«Учитывая сложившуюся ситуацию с прекращением в текущем учебном году разделения классов на подгруппы, требуем обеспечить надлежащее финансирование за счет средств городского бюджета всех расходов на осуществление учебного процесса с применением прошлогодней практики распределения классов на подгруппы по изучению отдельных дисциплин (в частности, английского языка, информатики, украинского языка) во всех школах города без исключения», - пишет автор петиции Дымовская Валентина Владимировна.