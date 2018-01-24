Cумчан запрошують взяти участь у патріотичному конкурсі

Громадська організація може подавати на Конкурс кілька конкурсних пропозицій.
Конкурсні пропозиції подаються на розв’язання таких пріоритетних завдань:
Детальнішу інформацію про конкурс шукайте за посиланням.
Крім того, 6 вересня у Мінмолодьспорт відбудеться зустріч із представниками інститутів громадянського суспільства «Щодо порядку проведення конкурсу», яка розпочнеться о 15.00 у приміщенні Мінмолодьспорту (м. Київ, вул. Еспланадна, 42, 2-й поверх, актова зала).
Зазначена зустріч буде наживо транслюватися через YouTube-канал Мінмолодьспорту за посиланням.
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