Cумчан запрошують взяти участь у патріотичному конкурсі

Громадська організація може подавати на Конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Конкурсні пропозиції подаються на розв’язання таких пріоритетних завдань:

- формування ціннісних орієнтирів та утвердження національно-патріотичної свідомості дітей та молоді;

- популяризація національної духовно-культурної спадщини;

- підвищення рівня знань про видатних особистостей українського державотворення та героїв боротьби - українського народу за незалежність і територіальну цілісність України;

- вшанування пам’яті жертв окупаційних режимів, зокрема Голодомору 1932-1933 років і масових голодів 1921-1923 і 1946-1947 років, депортації кримсько-татарського народу;

- збільшення чисельності членів громадських об’єднань, діяльність яких спрямована на національно-патріотичне виховання дітей та молоді;

- збільшення чисельності молоді, що готова до виконання обов’язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України;

- підготовка громадських активістів, які залучаються до організації і проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).

Детальнішу інформацію про конкурс шукайте за посиланням.

Крім того, 6 вересня у Мінмолодьспорт відбудеться зустріч із представниками інститутів громадянського суспільства «Щодо порядку проведення конкурсу», яка розпочнеться о 15.00 у приміщенні Мінмолодьспорту (м. Київ, вул. Еспланадна, 42, 2-й поверх, актова зала).

Зазначена зустріч буде наживо транслюватися через YouTube-канал Мінмолодьспорту за посиланням.