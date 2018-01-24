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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:4882

Cумчан запрошують взяти участь у патріотичному конкурсі

Міністерство молоді і спорту оголосило конкурс проектів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2019 році.

Громадська організація може подавати на Конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Конкурсні пропозиції подаються на розв’язання таких пріоритетних завдань:

  • - формування ціннісних орієнтирів та утвердження національно-патріотичної свідомості дітей та молоді;
  • - популяризація національної духовно-культурної спадщини;
  • - підвищення рівня знань про видатних особистостей українського державотворення та героїв боротьби - українського народу за незалежність і територіальну цілісність України;
  • - вшанування пам’яті жертв окупаційних режимів, зокрема Голодомору 1932-1933 років і масових голодів 1921-1923 і 1946-1947 років, депортації кримсько-татарського народу;
  • - збільшення чисельності членів громадських об’єднань, діяльність яких спрямована на національно-патріотичне виховання дітей та молоді;
  • - збільшення чисельності молоді, що готова до виконання обов’язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України;
  • - підготовка громадських активістів, які залучаються до організації і проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).

Детальнішу інформацію про конкурс шукайте за посиланням.

Крім того, 6 вересня у Мінмолодьспорт відбудеться зустріч із представниками інститутів громадянського суспільства «Щодо порядку проведення конкурсу», яка розпочнеться о 15.00 у приміщенні Мінмолодьспорту (м. Київ, вул. Еспланадна, 42, 2-й поверх, актова зала).

Зазначена зустріч буде наживо транслюватися через YouTube-канал Мінмолодьспорту за посиланням.

Общество Конкурс Патриотизм

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