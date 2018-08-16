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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Внимание! Ухудшение погодных условий

По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, 6 сентября днем по г. Сумы и области ожидаются порывы восточного ветра 15-20 м/с.

Спасатели предупреждают: во время осложнения погодных условий будьте осторожны при нахождении на улице. Не ходите под раскидистыми деревьями, сторонитесь линий электропередач, рекламных щитов, так как порывы ветра могут вызвать их повреждение, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

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