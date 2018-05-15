Жителя Сумщины арестовали на 6 месяцев за сожжение государственного флага Осужденный признал вину и раскаялся в содеянном, но штрафом ему отделаться не удалось.

Жителя Сумской области, который сжег два государственных флага Украины, приговорили к шести месяцам ареста. Приговор вынес Городокский районный суд Львововской области.

Следствие установило, что 22 мая мужчина гулял по Городку и, увидев на одной из площадей города два государственных флага, поджег их с помощью зажигалки. При этом в решение суда сказано, что обвиняемый осознавал, что совершает преступление.

В ходе судебного заседания подсудимый заявил, что признает вину и раскаивается в содеянном. Адвокат просил суд ограничиться штрафом, но судья приговорил обвиняемого к аресту сроком на полгода.

По данным судебно-психиатрической экспертизы, на момент совершения преступления подсудимый не страдал от психиатрического заболевания, слабоумия или временного расстройства психики. При этом психиатры диагностировали у него легкую форму умственной отсталости, подчеркнув, что подсудимый осознает свои действия и может руководить ими.

Обвиняемого признали виновным в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 388 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, арест на срок до 6 месяцев или лишение свободы на срок до 3 лет.

Приговор можно обжаловать в апелляции в течение 30 суток после его вынесения.