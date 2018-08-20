Пограничники обнаружили авто с поддельным регистрационным документом

Управлял транспортным средством гражданин Иордании. Во время осуществления пограничного контроля иностранец предоставил для проверки свидетельство о регистрации транспортного средства, которое вызвало сомнения у пограничного наряда в его действительности.
В дальнейшем по результатам изучения документа пограничники установили, что предъявленный мужчиной регистрационный документ является полностью поддельным.
Сейчас транспортное средство 2003 года выпуска изъято. В Великописаревское отделение полиции направлено уведомление о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.
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