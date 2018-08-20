Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:4582

Пограничники обнаружили авто с поддельным регистрационным документом

В пункт пропуска «Великая Писаревка» на выезд в Россию прибыл автомобиль марки «Volkswagen Passat» литовской регистрации.

Управлял транспортным средством гражданин Иордании. Во время осуществления пограничного контроля иностранец предоставил для проверки свидетельство о регистрации транспортного средства, которое вызвало сомнения у пограничного наряда в его действительности.

В дальнейшем по результатам изучения документа пограничники установили, что предъявленный мужчиной регистрационный документ является полностью поддельным.

Сейчас транспортное средство 2003 года выпуска изъято. В Великописаревское отделение полиции направлено уведомление о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Право Пограничники

По тематике

Сумские кинологи-пограничники стали лучшими
Вчера 11:18

Сумские кинологи-пограничники стали лучшими

Команда инспекторов-кинологов Сумского отряда одержала победу в соревнованиях на первенство Восточного регионального управления....

Россиянин вывозил из Украины 100-летний раритет
Вчера 10:16

Россиянин вывозил из Украины 100-летний раритет

В пункте пропуска «Бачевск» в автомобиле россиянина пограничники обнаружили старинную книгу....

Молдованин пытался пересечь границу в багажнике легковушки
03.09.2018 08:30

Молдованин пытался пересечь границу в багажнике легковушки

В пункте пропуска «Бачевск» молдаванин в своем автомобиле пытался скрыто провезти через границу своего соотечественника....

Пограничный пес унюхал наркотики в поезде
31.08.2018 14:58

Пограничный пес унюхал наркотики в поезде

В поезде «Николаев-Москва» четвероногий помощник пограничников помог выявить наркотическое вещество....

28.08.2018 14:27

Пограничники задержали мошенника

В пункте пропуска «Бачевск» пограничники преступника....

Новости

Родители школьников перекрыли центральную улицу Сум (обновлено, + фото, видео)
Вчера 17:30
Чемпионат Сумщины: лидеры уходят в отрыв
Сегодня 11:49
Роменские спасатели отправились на границу с Крымом
Сегодня 11:34
Сумчане получают меньше тростянчан и глуховчан
Сегодня 11:18
Бурынский элеватор надымил на 4 миллиона штрафа
Сегодня 10:59
Разыскивается без вести пропавшая молодая сумчанка (фото)
Сегодня 10:52
Пограничники обнаружили авто с поддельным регистрационным документом
Сегодня 10:45
Жителя Сумщины арестовали на 6 месяцев за сожжение государственного флага
Сегодня 10:13
Внимание! Ухудшение погодных условий
Сегодня 09:55
Cумчан запрошують взяти участь у патріотичному конкурсі
Сегодня 09:48
В Сумах городские власти экономят на детях (обновлено)
Сегодня 09:12
Закладкой капсулы начали строительство церкви на Дуровщине
Сегодня 08:40
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«В поисках йети» Пьер Греко, Нэнси Севард (Канада, 2018)
«В поисках йети» Пьер Греко, Нэнси Севард (Канада, 2018)
Кино Космос
12:25 — 40 грн 15:50 — 45 грн
«Мир принадлежит тебе» Ромен Гаврас (Франция, 2018)
«Мир принадлежит тебе» Ромен Гаврас (Франция, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:00 18:00 22:00
«22 мили» Питер Берг (США, 2018)
«22 мили» Питер Берг (США, 2018)
Кино Космос
21:20 — 50 грн
«Альфа» Альберт Хьюз (США, 2018)
«Альфа» Альберт Хьюз (США, 2018)
Кино Космос
14:00 — 45 грн 19:25 — 50 грн
 
«Щелкунчик» Э.Т.А.Гофмана
Театр Театр им. М.С.Щепкина
17.00
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.