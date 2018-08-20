В поезде «Москва-Кишинев» пограничники обнаружили скрытую печатную продукцию В пункте контроля «Хутор-Михайловский» во время проверки поезда сообщением «Москва-Кишинев» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни обнаружили печатную продукцию, которая перемещалась через границу с сокрытием от контроля.

Осматривая один из пассажирских вагонов поезда, пограничный наряд в нерабочем тамбуре с помощью специального прибора пограничного контроля за топкой системы отопления обнаружил печатную продукцию в количестве 30 книг научного, художественного и детского содержания.

Как выяснилось, таким образом незаконно переместить через границу товар пытался пассажир этого поезда, 33-летний гражданин Молдовы.

Сейчас обнаруженные книги изъяты. На правонарушителя составлены административные материалы.