В поезде «Москва-Кишинев» пограничники обнаружили скрытую печатную продукцию

Осматривая один из пассажирских вагонов поезда, пограничный наряд в нерабочем тамбуре с помощью специального прибора пограничного контроля за топкой системы отопления обнаружил печатную продукцию в количестве 30 книг научного, художественного и детского содержания.
Как выяснилось, таким образом незаконно переместить через границу товар пытался пассажир этого поезда, 33-летний гражданин Молдовы.
Сейчас обнаруженные книги изъяты. На правонарушителя составлены административные материалы.
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