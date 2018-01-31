Сумчане получают меньше тростянчан и глуховчан Главное управление статистики в Сумской области сообщает о заработной плате и состоянии ее выплаты на предприятиях г.Сумы.

В втором квартале 2018 года на предприятиях, в учреждениях и организациях г.Сумы работало 80,4 тыс. человек.

Среднемесячная заработная плата штатного работника г.Сумы составляла 7971 грн, что в 2,1 раза выше законодательно установленного уровня минимальной заработной платы (3723 грн). По сравнению со II кварталом 2017 года средняя заработная плата выросла на 26,8%.

Областной центр по размеру средней заработной платы занял третье место среди городов и районов Сумщины, уступив Глуховскому и Тростянецкому районам.

Задолженность по выплате заработной платы на предприятиях г.Сумы течение июля 2018 года увеличилась на 4,6% и на 1 августа 2018 года составила 193,6 млн грн. При этом 164,3 млн грн (84,9% всего долга) должны своим работникам экономически активные предприятия, остальные задолжали предприятия-банкроты и предприятия, которые приостановили свою деятельность. Львиная доля задолженности принадлежит ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение», долг которого составляет 161,0 млн грн.