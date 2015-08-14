Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:0595

В Сумах пройдет кубок города по картингу

Сумчан приглашают стать частью ежегодных открытых соревнованиях по картингу на кубок города.

Состоятся соревнования по картингу в субботу, 8 августа, стартуют в 13:00.

Участники драйвового мероприятия будут соревноваться на парковке гипермаркета «Эпицентр».

Организаторами мероприятия выступают - городской центр досуга молодежи, областная молодежная общественная организация «Спортивно-технический клуб «Сумы-карт «Автодоктор».

Спорт Картинг

По тематике

В областной ДЮСШ по спортивно-техническим видам спорта появилась евротехника
19.06.2018 11:22

В областной ДЮСШ по спортивно-техническим видам спорта появилась евротехника

Технический парк спортивной школы пополнился 4-мя картами, совокупная стоимость которых 200 тыс. грн....

Сумчан приглашают на соревнования по картингу
05.10.2017 10:00

Сумчан приглашают на соревнования по картингу

7 октября в Сумах пройдут соревнования по картингу....

Сумчан приглашают на соревнования по картингу
28.09.2017 10:25

Сумчан приглашают на соревнования по картингу

7 октября в Сумах пройдут соревнования по картингу....

Завтра в Сумах пройдут соревнования по картингу
12.08.2016 08:11

Завтра в Сумах пройдут соревнования по картингу

В субботу, 13 августа, в Сумах состоятся открытые соревнования по картингу....

14.08.2015 10:40

В субботу сумчан приглашают на экстремальные гонки

15 августа на парковке гипермаркета «Эпицентр» состоятся открытые соревнования по картингу....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.