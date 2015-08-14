В Сумах пройдет кубок города по картингу

Состоятся соревнования по картингу в субботу, 8 августа, стартуют в 13:00.
Участники драйвового мероприятия будут соревноваться на парковке гипермаркета «Эпицентр».
Организаторами мероприятия выступают - городской центр досуга молодежи, областная молодежная общественная организация «Спортивно-технический клуб «Сумы-карт «Автодоктор».
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