Разыскивается без вести пропавшая молодая сумчанка (фото)

Молодая женщина 21 августа нынешнего года ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение остается неизвестным.
На вид ей 25-30 лет, ростом 165-170 см, среднего телосложения, волосы темно-русого цвета ниже плеч.
Была одета в темные стрейчевые джинсы, разноцветную футболку (черный, синий, белый), с черной кружевной оборкой на рукавах и подоле. Обута в открытые босоножки коричневого цвета с переплетением спереди и застежкой сзади. С собой имела черную сумку-клатч.
Работники полиции разыскивают женщину и обращаются с просьбой ко всем гражданам, кому известно ее местонахождение, или обстоятельства исчезновения, или кто видел ее при передвижении транспортом, сообщить об этом в Сумской отдел полиции по телефонам: (0542) 66-72-04, 050- 30-72-005, 050-40-73-102, или по спецлинии «102», сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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