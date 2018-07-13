Бурынский элеватор надымил на 4 миллиона штрафа За сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух Бурынским элеватором Госэкоинспекцией в Сумской области рассчитан ущерб в размере 3 879,580 тыс. грн.

Государственной экологической инспекцией в Сумской области в ходе плановой проверки соблюдения требований природоохранного законодательства на Филиала «Бурынский элеватор» ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» было установлено, что выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников в период с 27.03.2017 по 31.12.2017 осуществлялись без соответствующего разрешения на выбросы, что является нарушением ст. 11 Закона Украины «Об охране атмосферного воздуха».

Инспекцией рассчитаны убытки, причиненные государству вследствие сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в размере 3 879 579,79 грн. ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» предъявлена претензия о добровольном возмещении ущерба. Материалы проверки по признакам уголовного преступления переданы в прокуратуру Сумской области, сообщает пресс-служба ведомства.