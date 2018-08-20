Чемпионат Сумщины: лидеры уходят в отрыв

ФК «Гранум» (Снежки) - ФК «Тростянец» (Тростянец) 0:3
Голы: Ищенко Дмитрий (5, 29), Петраков Евгений (50, пен.)
ФК «LS Group» (В.Сыроватка) - ФК «Виктория» (Николаевка) 0:1
Гол Шевченко Вячеслав (48)
ФК «Молодежь Роменщины-Альянс-2» (Ромны) - ФК «Альянс» (Л.Долина) 0:1
Гол: Катеринин Виталий (74)
В турнирной таблице по-прежнему лидирует «Виктория» - 34 очка (в 12 играх), дальше - «Альянс» 31 (12), «LS Group» - 25 (12), «Велетень» (Глухов) – 19 (12), ФК «Тростянец» - 19 (11)…
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