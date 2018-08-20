Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:4936

Чемпионат Сумщины: лидеры уходят в отрыв

5 сентября были сыграны перенесенные матчи чемпионата Сумщины по футболу в высшей лиге.

ФК «Гранум» (Снежки) - ФК «Тростянец» (Тростянец) 0:3

Голы: Ищенко Дмитрий (5, 29), Петраков Евгений (50, пен.)

ФК «LS Group» (В.Сыроватка) - ФК «Виктория» (Николаевка) 0:1

Гол Шевченко Вячеслав (48)

ФК «Молодежь Роменщины-Альянс-2» (Ромны) - ФК «Альянс» (Л.Долина) 0:1

Гол: Катеринин Виталий (74)

В турнирной таблице по-прежнему лидирует «Виктория» - 34 очка (в 12 играх), дальше - «Альянс» 31 (12), «LS Group» - 25 (12), «Велетень» (Глухов) – 19 (12), ФК «Тростянец» - 19 (11)…

Спорт Футбол Чемпионат Сумщины по футболу

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«В поисках йети» Пьер Греко, Нэнси Севард (Канада, 2018)
«В поисках йети» Пьер Греко, Нэнси Севард (Канада, 2018)
Кино Космос
12:25 — 40 грн 15:50 — 45 грн
«Мир принадлежит тебе» Ромен Гаврас (Франция, 2018)
«Мир принадлежит тебе» Ромен Гаврас (Франция, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:00 18:00 22:00
«22 мили» Питер Берг (США, 2018)
«22 мили» Питер Берг (США, 2018)
Кино Космос
21:20 — 50 грн
«Альфа» Альберт Хьюз (США, 2018)
«Альфа» Альберт Хьюз (США, 2018)
Кино Космос
14:00 — 45 грн 19:25 — 50 грн
 
«Щелкунчик» Э.Т.А.Гофмана
Театр Театр им. М.С.Щепкина
17.00
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Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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