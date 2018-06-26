Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:00148

В Конотопе внук избил 80-летнюю бабушку

Проявления неконтролируемой агрессии будет стоить трем жителям области уголовной ответственности.

Два из них - жители Конотопщини, а один - Сумского района. В результате причиненных ими телесных повреждений потерпевшие попали в больницу, а вот сами виновники сегодня дают объяснения следователям.

Так, 28-летний житель одного из сел Сумского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил камень в голову мужчине, который в это время проезжал мимо на мотоцикле. И как результат - последний упал с мотоцикла и получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, перелома лобной кости.

В этот же день в Конотопе полиция задержала еще двух мужчин, которые подняли руку на женщин. В первом случае 26-летний молодой человек избил свою ровесницу, а вот во втором 31-летний внук поиздевался над своей 80-летней бабушкой. В результате пожилая женщина была госпитализирована в больницу с диагнозом «перелом предплечья и ушиб лобной области головы».

По всем этим фактам в полиции открыли уголовные производства. Поэтому, чтобы избежать неприятностей, как для себя, так и для окружающих, правоохранители советуют гражданам решать вопросы спокойно, с уважением друг к другу, и исключительно в правовом поле, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумщины.

Право Нанесение телесных повреждений

По тематике

23.08.2018 13:08

На Сумщине ревнивец сломал жене обе руки

Работники выясняют причины и обстоятельства семейной ссоры, в результате которой женщина попала в больницу с переломами обеих рук....

03.08.2018 12:45

Пьяный кролевчанин избил 9-летнюю племянницу

Следственным отделением Кролевецкого ОП ГУНП в Сумской области в единый реестр досудебных расследований были внесены сведения о нанесении телесных повреждениях...

12.07.2018 10:42

На Сумщине будут судить советника мэра Конотопа

На Сумщине за грубое нарушение общественного порядка будут судить советника Конотопского городского головы....

10.07.2018 10:29

Алкоголь довел до поножовщины

Две криминальные истории с одним сценарием произошли в Ахтырке и Ромнах, где употребления спиртных напитков привело к поножовщине....

26.06.2018 09:10

В Шостке неизвестные сломали военнослужащему челюсть

Инцидент произошел около полуночи 23 июня....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«В поисках йети» Пьер Греко, Нэнси Севард (Канада, 2018)
«В поисках йети» Пьер Греко, Нэнси Севард (Канада, 2018)
Кино Космос
12:25 — 40 грн 15:50 — 45 грн
«Мир принадлежит тебе» Ромен Гаврас (Франция, 2018)
«Мир принадлежит тебе» Ромен Гаврас (Франция, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:00 18:00 22:00
«22 мили» Питер Берг (США, 2018)
«22 мили» Питер Берг (США, 2018)
Кино Космос
21:20 — 50 грн
«Альфа» Альберт Хьюз (США, 2018)
«Альфа» Альберт Хьюз (США, 2018)
Кино Космос
14:00 — 45 грн 19:25 — 50 грн
 
«Щелкунчик» Э.Т.А.Гофмана
Театр Театр им. М.С.Щепкина
17.00
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.