В Конотопе внук избил 80-летнюю бабушку Проявления неконтролируемой агрессии будет стоить трем жителям области уголовной ответственности.

Два из них - жители Конотопщини, а один - Сумского района. В результате причиненных ими телесных повреждений потерпевшие попали в больницу, а вот сами виновники сегодня дают объяснения следователям.

Так, 28-летний житель одного из сел Сумского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил камень в голову мужчине, который в это время проезжал мимо на мотоцикле. И как результат - последний упал с мотоцикла и получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, перелома лобной кости.

В этот же день в Конотопе полиция задержала еще двух мужчин, которые подняли руку на женщин. В первом случае 26-летний молодой человек избил свою ровесницу, а вот во втором 31-летний внук поиздевался над своей 80-летней бабушкой. В результате пожилая женщина была госпитализирована в больницу с диагнозом «перелом предплечья и ушиб лобной области головы».

По всем этим фактам в полиции открыли уголовные производства. Поэтому, чтобы избежать неприятностей, как для себя, так и для окружающих, правоохранители советуют гражданам решать вопросы спокойно, с уважением друг к другу, и исключительно в правовом поле, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумщины.