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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Роменские спасатели отправились на границу с Крымом

Химико-радиологическая лаборатория ГСЧС Украины отправилась на Херсонщину.

5 сентября на Херсонщину отправился расчет специалистов РХБ-защиты Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины (г. Ромны).

С помощью химико-радиологической лаборатории спасатели будут проводить лабораторные исследования состояния почвы, воды и воздуха в населенных пунктах Херсонской области, приближенных к административной границе с Автономной Республикой Крым, с целью минимизации возможных негативных последствий, связанных с возможным ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в данном регионе.

В Херсонскую областную больницу уже госпитализированы 15 детей с подозрением на отравление химическими выбросами.

Общество Роменский МЦБР

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