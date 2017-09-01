Роменские спасатели отправились на границу с Крымом Химико-радиологическая лаборатория ГСЧС Украины отправилась на Херсонщину.

5 сентября на Херсонщину отправился расчет специалистов РХБ-защиты Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины (г. Ромны).

С помощью химико-радиологической лаборатории спасатели будут проводить лабораторные исследования состояния почвы, воды и воздуха в населенных пунктах Херсонской области, приближенных к административной границе с Автономной Республикой Крым, с целью минимизации возможных негативных последствий, связанных с возможным ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в данном регионе.

В Херсонскую областную больницу уже госпитализированы 15 детей с подозрением на отравление химическими выбросами.