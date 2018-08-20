Мэр Сум не смог решить конфликт между школой № 12 и застройщиком

Представители родительского комитета, частных предпринимателей и застройщиков обсуждали вопрос относительно законности строительства, пишет Сумыпост.
«Согласно генплану города, земельный участок предназначен для строительства и обслуживания зданий учебных заведений. Если у власти есть принципиальная позиция поддержать детей, то необходимо двигаться в этом направлении», - отметил Александр Степаненко, представитель родительского комитета.
Другая сторона конфликта отмечает законности и правомерности действий застройщика.
«Ровно год назад было предложено решение этого вопроса: изменить конфигурацию здания. Мы эти условия выполнили. На сегодняшний день отсутствуют какие-либо законные основания запретить застройщику проводить в дальнейшем строительные работы!, - подчеркнул Евгений Дамов, представитель застройщика.
Мэр Сум отметил, что власть будет решать этот вопрос в рамках закона, и пригласил представителей на повторное совещание, которое состоится сегодня в 16:00 в кабинете своего первого зама Владимира Войтенко.
«Я поддерживаю позицию родителей и учителей, но незаконно мы действовать не будем. Необходимо найти реальные пути решения этого вопроса. Нам необходимо принять компромиссное решение для обеих сторон. Сегодня на совещании мы предложим возможные варианты», - пообещал Александр Лысенко.
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