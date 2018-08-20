Полиция задержала вора-мотоциклиста

В дежурную часть Липоводолинского отделения полиции обратилась 43-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что только что обнаружила кражу, совершенную в ее доме. Неизвестный злоумышленник похитил ноутбук и копилку с деньгами. На вызов сразу выехала следственно-оперативная группа. Опросив соседей и возможных свидетелей происшествия, правоохранители установили примерный портрет подозреваемого. А буквально через час и задержали его самого. Он передвигался на мотоцикле, все похищенное имущество находилось при нем.
«Злоумышленника сразу же доставили в отделение полиции, - комментирует Артем Зацепилин, и.о. начальника Липоводолинского отделение полиции. - Им оказался 44-летний житель Роменского района, неоднократно судимый за имущественные преступления и хранение наркотических веществ. В этот же день ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Сам он признался, что свои действия объясняет отсутствием денег и желанием легкой наживы».
По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража с проникновением). Мужчине уже сообщено о подозрении в совершении преступления, его проверяют на причастность к совершению других аналогичных преступлений, зарегистрированных на территории области, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
На протяжении августа полиция Сумщины зарегистрировала несколько случаев, когда воры под видом продавцов посуды известного иностранного производителя и других бытовых...
За последние сутки работники полиции Сумщины раскрыли 9 краж личного имущества граждан....
В международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» пограничники Сумского отряда задержали нашего соотечественника, которого разыскивали правоохранительные органы....
26-летнего ценителя рыбного деликатеса в момент кражи зафиксировала камера видеонаблюдения....
Когда в дежурную часть Кролевецкого отделения позвонила жительница села Уорхол сообщению о похищении скота, на место происшествия сразу выехали наряд...