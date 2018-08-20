Полиция задержала вора-мотоциклиста Ранее судимый за имущественные и наркопреступления 44-летний мужчина на мотоцикле отправился в соседний район, чтобы «прибрать» к рукам чужое имущество.

В дежурную часть Липоводолинского отделения полиции обратилась 43-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что только что обнаружила кражу, совершенную в ее доме. Неизвестный злоумышленник похитил ноутбук и копилку с деньгами. На вызов сразу выехала следственно-оперативная группа. Опросив соседей и возможных свидетелей происшествия, правоохранители установили примерный портрет подозреваемого. А буквально через час и задержали его самого. Он передвигался на мотоцикле, все похищенное имущество находилось при нем.

«Злоумышленника сразу же доставили в отделение полиции, - комментирует Артем Зацепилин, и.о. начальника Липоводолинского отделение полиции. - Им оказался 44-летний житель Роменского района, неоднократно судимый за имущественные преступления и хранение наркотических веществ. В этот же день ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Сам он признался, что свои действия объясняет отсутствием денег и желанием легкой наживы».

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража с проникновением). Мужчине уже сообщено о подозрении в совершении преступления, его проверяют на причастность к совершению других аналогичных преступлений, зарегистрированных на территории области, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.