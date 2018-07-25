Полиция изъяла сотню патронов и автомат

18 патронов калибра 5,45 полицейские Ахтырщины нашли и изъяли у 64-летнего жителя райцентра. 30 патронов такого же калибра незаконно хранил 39-летний мужчина из Краснопольского района. 27 патронов калибра 5,6 работники полиции Сумского района обнаружили и изъяли вчера в 36-летнего местного жителя.
Сотрудники уголовного розыска ГУНП в области в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в рамках операции «Оружие. Взрывчатка», выявили факт переработки охотничьего карабина под огнестрельное нарезное оружие. «Новенький» автомат АКС-74У калибра 5,45 оказался делом рук 41-летнего сумчанина, у которого было найдено и изъято это оружие.
Сейчас по каждому из этих фактов уже открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 263 УК Украины и ч.1 ст.2631 УК Украины, в рамках которых выясняются источники происхождения патронов и цель переработки оружия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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