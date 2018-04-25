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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине за неделю корью заболело 11 человек

В Сумской области по состоянию на 5 сентября корью заболело 255 человек, из них 182 взрослых и 73 ребенка.

В том числе в течение последней недели - 11, из них 9 взрослых и 2 ребенка. Летальных исходов не зарегистрировано. Подавляющее число заболевших - не были привиты против кори.

Надежное средство профилактики кори - иммунизация. Прививки против кори обеспечивает надежный иммунитет у 95-97% лиц, получивших прививки, а также предупреждает развитие тяжелых форм заболевания и осложнений (поражение органов дыхания, нервной системы, органов зрения, почек, печени и т.д.), сообщает Сумской областной лабораторный центр.

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