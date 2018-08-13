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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:50131

На Сумщине ремонтируют сельские дороги

В Краснопольской ОТГ на дорогах, которые не обустраивались десятки лет, сейчас проводятся ремонты.

Так, в Угроедах уже на заключительном этапе ремонт дорожного покрытия на плохом участке автодороги в поселке. Работы проводились на средства, выделенные областной властью по просьбе Краснопольской ОТГ в рамках реализации Стратегии громады по направлению улучшения транспортного сообщения со старостинскими округами.

Кроме того, проводится ямочный ремонт на автодороге из с. Глыбное в с. Осоевка. Состояние существующего дорожного покрытия исключает нормальное транспортное сообщение между пгт Краснополье и Осоивским старостинским округом. Ремонт осуществляется за средства громады и агрофирмы в рамках социального партнерства.

Начался и текущий средний ремонт автомобильной дороги общего пользования государственного значения Т-19-18 Краснополье - Контрольно-пропускной пункт «Покровка» (отдельными участками). Как отметил Юрий Яремчук, этот участок дороги уже не ремонтировалась более 10 лет. Работы проводятся по заказу Службы автомобильных дорог в Сумской области и продлятся в течение сентября-октября этого года.

Общество Краснопольская ОТГ Ремонт дорог

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