На Сумщине ремонтируют сельские дороги

Так, в Угроедах уже на заключительном этапе ремонт дорожного покрытия на плохом участке автодороги в поселке. Работы проводились на средства, выделенные областной властью по просьбе Краснопольской ОТГ в рамках реализации Стратегии громады по направлению улучшения транспортного сообщения со старостинскими округами.
Кроме того, проводится ямочный ремонт на автодороге из с. Глыбное в с. Осоевка. Состояние существующего дорожного покрытия исключает нормальное транспортное сообщение между пгт Краснополье и Осоивским старостинским округом. Ремонт осуществляется за средства громады и агрофирмы в рамках социального партнерства.
Начался и текущий средний ремонт автомобильной дороги общего пользования государственного значения Т-19-18 Краснополье - Контрольно-пропускной пункт «Покровка» (отдельными участками). Как отметил Юрий Яремчук, этот участок дороги уже не ремонтировалась более 10 лет. Работы проводятся по заказу Службы автомобильных дорог в Сумской области и продлятся в течение сентября-октября этого года.
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