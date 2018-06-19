Сумская «скорая» отметила 75-летие 5 сентября в ДК «Химик» прошли торжества по случаю 75-летнего юбилея Сумской станции экстренной медицинской помощи.

В них принял участие и глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко, который поздравил весь коллектив Сумской «скорой».

«Профессия врача достаточно непростая, поэтому вам большое спасибо за ваш труд, особенно, если это касается спасенных жизней. Мы всегда делали и делаем все для того, чтобы люди получали качественные медицинские услуги, чтобы человеческая жизнь была спасена, - говорил Николай Клочко. - Речь идет не только о финансировании, а о нашей совместной работе, направленной на положительные изменения в медицинской отрасли. Я уверен в том, что каждый врач, когда работает в нормальных условиях и вовремя получает заработную плату, более ответственно относится к своему назначения».

Как отметил чиновник, такой большой коллектив, где более 240 высококвалифицированных медицинских работников, обслуживающих фактически 40% всего населения Сумщины, говорит о том, что медицинское сообщество - это единый механизм, который имеет целью сохранение здоровья и жизни людей.

Начальник областного управления здравоохранения Сергей Бутенко рассказал, что на базе станции открыто диагностический телеметрический кабинет «Юнет», который обеспечивает оперативную связь врача-консультанта с медицинскими работниками на местах и позволяет в кратчайшие сроки установить правильный диагноз.

Николай Клочко наградил отличиями главы облгосадминистрации лучших работников медицинской станции.