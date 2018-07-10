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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:293

В СумГУ провела семинар профессор Колумбийского университета

Светлана Комиссарук рассказала об особенностях образовательной и научной деятельности в США.

В учебно-научном институте бизнес-технологий «УАБС» Сумского государственного университета проходил семинар «Особенности образовательной и научной деятельности в университетах США». Проводила семинар Светлана Комиссарук, профессор Колумбийского университета (г. Нью-Йорк), входящая в известную «Лигу плюща» восьми старейших университетов Америки. Сегодня Светлана Комиссарук работает в должности профессора кафедры международных экономических отношений СумГУ.

Во время семинара были рассмотрены вопросы организации учебной деятельности и научных исследований, позволяющих американским университетам быть лидерами рейтингов ведущих образовательных и научных учреждений мира. Большинство вопросов семинара вызвали оживленную дискуссию среди участников.

Также Светлана Комиссарук провела тренинг "Психология эффективного бизнеса" для представителей малого и среднего бизнеса г. Сумы и Сумской области. Тренинг проводился при поддержке Европейского Банка Реконструкции и Развития в рамках инициативы "EU4Business" Европейского Союза на базе Центра информационной поддержки бизнеса г. Сумы.

Общество СумГУ
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