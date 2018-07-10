В СумГУ провела семинар профессор Колумбийского университета

В учебно-научном институте бизнес-технологий «УАБС» Сумского государственного университета проходил семинар «Особенности образовательной и научной деятельности в университетах США». Проводила семинар Светлана Комиссарук, профессор Колумбийского университета (г. Нью-Йорк), входящая в известную «Лигу плюща» восьми старейших университетов Америки. Сегодня Светлана Комиссарук работает в должности профессора кафедры международных экономических отношений СумГУ.
Во время семинара были рассмотрены вопросы организации учебной деятельности и научных исследований, позволяющих американским университетам быть лидерами рейтингов ведущих образовательных и научных учреждений мира. Большинство вопросов семинара вызвали оживленную дискуссию среди участников.
Также Светлана Комиссарук провела тренинг "Психология эффективного бизнеса" для представителей малого и среднего бизнеса г. Сумы и Сумской области. Тренинг проводился при поддержке Европейского Банка Реконструкции и Развития в рамках инициативы "EU4Business" Европейского Союза на базе Центра информационной поддержки бизнеса г. Сумы.
В 2017–2018 учебном году Сумский государственный университет занял 103 призовых места по итогам проведенного Всеукраинского конкурса студенческих научных работ по...
Согласно соответствующему приказу Министерства образования и науки в Украине создано восемь центров коллективного пользования научным оборудованием. Один из них –...
Гранты Президента Украины для поддержки научных исследований молодых ученых на 2018 год назначены двум ученым Сумского государственного университета....
5–6 июля в рамках торжественного выпуска Украинской сети стартап-школ «Sikorsky Challenge» в Киевском политехническом институте им. Игоря Сикорского прошли мероприятия,...
Впервые в Сумском государственном университете состоялась защита диссертационного исследования на английском языке с синхронным переводом на украинский еще весной....