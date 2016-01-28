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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:50205

Сумчан запрошують на концерт «Браття українці»

14 вересня відбудеться Всеукраїнський патріотично-мистецький проект «Браття українці» за участі лідера гурту «Шабля» Вови Гейзера та Заслуженого академічного Зразково-показового оркестру Збройних Сил України під керівництвом полковника Ігоря Биковського.

Місце проведення – СумДУ (вул. Римського-Корсакова, 2). Початок – 15:00.

Вхід вільний. 

Досуг Концерт

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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