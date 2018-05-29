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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:22404

Сумчанам по-тихому повысили тарифы на воду

4 сентября на заседании НКРЭКУ повышены тарифы КП «Горводоканал» на воду и водоотведение.

Решение вступит в силу после публикации Постановлений Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в газете «Урядовий кур’єр». Причина корректировки – повышение стоимости электроэнергии, зарплаты и налогов.

НКРЭКУ решило одобрить постановлений по тарифам КП «Горводоканал» (без НДС):

- тариф на централизованное водоснабжение увеличен на 11,76% до 7,13 грн./м3;

- на централизованное водоотведение – на 16,04% до 6,15 грн./м3;

- на холодное водоснабжение (с использованием внутридомовых систем) – увеличить на 12,63% до 7,4 грн./м3;

- на водоотведение – на 16,85% до 6,38 грн./м3.

На заседании присутствовали заместитель мэра Сум Александр Журба и директор КП «Горводоканал Анатолий Сагач.

«Прошу поддержать. Решение важно, чтобы рассчитываться за электроэнергию, и для работы». На сегодня водоканал задолжал 60 млн грн. за электроэнергию. Платим 80% в месяц. Если тарифы скорректируют будем платить полностью. Местная власть помогает рассчитываться», — заявил на заседании Анатолий Сагач.

Александр Журба также попросил поддержать решение: «Открытые слушания проводились, предложений и замечаний не было».

Как стало известно якобы открытые якобы слушания провели 20 августа в помещении КП «Горводоканал». На них присутствовали те же – г-да Журба, Сагач и пресдавитель НКРЭКУ в Сумской области Константин Безносохин. А объявлений о проведении слушаний нет ни на сайте КП, ни на сайте мэрии…

Экономика КП «Горводоканал» Повышение тарифов

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