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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:32165

Ночью копы задержали сумчанина с револьвером

Патрульные задержали мужчину с предметом, похожим на револьвер.

4 сентября, около 2 часов ночи, на улице Троицкой экипаж патрульных заметил группу граждан, которые нарушали общественный порядок.

Стражи порядка провели с ними профилактическую беседу. Один человек из компании нервничал. Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили у него предмет, похожий на револьвер. 25-летний сумчанин сообщил, что носит его с собой для самозащиты.

Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Следователи выясняют все обстоятельства данного происшествия.

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Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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