Ночью копы задержали сумчанина с револьвером Патрульные задержали мужчину с предметом, похожим на револьвер.

4 сентября, около 2 часов ночи, на улице Троицкой экипаж патрульных заметил группу граждан, которые нарушали общественный порядок.

Стражи порядка провели с ними профилактическую беседу. Один человек из компании нервничал. Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили у него предмет, похожий на револьвер. 25-летний сумчанин сообщил, что носит его с собой для самозащиты.

Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Следователи выясняют все обстоятельства данного происшествия.