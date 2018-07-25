Ночью копы задержали сумчанина с револьвером

4 сентября, около 2 часов ночи, на улице Троицкой экипаж патрульных заметил группу граждан, которые нарушали общественный порядок.
Стражи порядка провели с ними профилактическую беседу. Один человек из компании нервничал. Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили у него предмет, похожий на револьвер. 25-летний сумчанин сообщил, что носит его с собой для самозащиты.
Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Следователи выясняют все обстоятельства данного происшествия.
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