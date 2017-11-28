Сумчан приглашают на Кубок Слобожанщины UPC

Все желающие могут присылать свои заявки на электронный адрес sumy@power-committee.com.ua. Заявки принимаются до 19 сентября включительно.
Место проведения соревнований: г. Сумы, ул. Прокофьева, 14, ТЦ «Европорт», СК «Virtus». С более подробной информацией Вы можете ознакомиться в официальном положении о соревнованиях.
Начало соревнований в 10.30.
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