Сумчан приглашают на Кубок Слобожанщины UPC 29 сентября в Сумах пройдет Кубок Слобожанщины по отдельным видам пауэрлифтинга.

Все желающие могут присылать свои заявки на электронный адрес sumy@power-committee.com.ua. Заявки принимаются до 19 сентября включительно.

Место проведения соревнований: г. Сумы, ул. Прокофьева, 14, ТЦ «Европорт», СК «Virtus». С более подробной информацией Вы можете ознакомиться в официальном положении о соревнованиях.

Начало соревнований в 10.30.