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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:19117

Сумчан приглашают на Кубок Слобожанщины UPC

29 сентября в Сумах пройдет Кубок Слобожанщины по отдельным видам пауэрлифтинга.

Все желающие могут присылать свои заявки на электронный адрес sumy@power-committee.com.ua. Заявки принимаются до 19 сентября включительно.

Место проведения соревнований: г. Сумы, ул. Прокофьева, 14, ТЦ «Европорт», СК «Virtus». С более подробной информацией Вы можете ознакомиться в официальном положении о соревнованиях.

Начало соревнований в 10.30.

Спорт Пауэрлифтинг

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12:25 — 40 грн 15:50 — 45 грн
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14:00 — 45 грн 19:25 — 50 грн
 
«Щелкунчик» Э.Т.А.Гофмана
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17.00
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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